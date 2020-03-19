Ретейлеры в условиях коронавируса не будут штрафовать поставщиков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские сети на фоне ситуации с новым коронавирусом решили временно приостановить практику применения штрафных санкций к поставщикам за недопоставку товара. Об этом сообщили ТАСС в АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли), в которую входят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и другие.

"Учитывая возросший спрос на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникающие у добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов, торговые сети - члены АКОРТ приняли решение о введении временного моратория на применение штрафных санкций за недопоставку товаров, в том числе по товарам для проведения промоакций до нормализации ситуации на потребительском рынке Российской Федерации", - сообщили в ассоциации.

Компании - члены АКОРТ также призвали все торговые предприятия присоединиться к этой инициативе.

"Торговые сети надеются, что поставщики и производители продукции также отнесутся к этому предложению с полной ответственностью и задействуют все ресурсы для обеспечения своевременных поставок качественных товаров и выполнения наших общих обязательств перед потребителями", - сообщили в АКОРТ.