Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись небольшим ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в четверг повышением ключевых индексов на 1-2%. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 188,27 пункта (0,95%) и установился на отметке 20087,19 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 11,29 пункта (0,47%), до уровня 2409,39 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 160,74 пункта (2,3%), до 7150,58 пункта.

Нефть марки WTI к 16:20 по времени восточного побережья США (23:20 мск) прибавила в стоимости $3,01 (13,44%) и торгуется на уровне $25,40 за баррель.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что рост индексов вызван положительной реакцией рынка на попытки властей уберечь экономику от негативных последствий пандемии нового коронавируса. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, создаст "специальный целевой механизм", в который Минфин инвестирует $10 млрд из своих собственных фондов. Он рассчитан на покупку ценных бумаг, и с его помощью ФРС сможет приобрести объем коммерческой задолженности на сумму до $1 трлн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 11274, умерли по меньшей мере 157 человек.