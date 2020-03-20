WSJ: Boeing может сократить штат сотрудников из-за пандемии нового коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Авиаконцерн Boeing может сократить штат сотрудников на фоне резкого снижения спроса на авиаперевозки, вызванного пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.

В результате негативного влияния кризиса на авиастроительную отрасль рыночная стоимость Boeing в текущем году упала на 70%. На фоне этого руководство компании запросило у федерального правительства пакет помощи отрасли в размере $60 млрд.

Как уточняют источники газеты, в компании не исключают временной приостановки производства в условиях падения спроса на новые лайнеры. В то же время, подчеркивает The Wall Street Journal, руководство компании работает над тем, чтобы не допустить массовых увольнений или принудительных отпусков. В настоящий момент штат Boeing составляют около 150 тыс. сотрудников.

В четверг стало известно о том, что авиакомпания American Airlines временно прекращает эксплуатацию почти половины своих самолетов и отменяет 55 тыс. рейсов в апреле ввиду значительного сокращения объемов воздушных перевозок из-за коронавируса. В свою очередь другая американская авиакомпания - Delta Airlines - в среду объявила, что временно прекращает эксплуатацию более чем 600 своих самолетов.

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник выразил мнение, что последствия распространения коронавируса оказались для гражданской авиации более серьезными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, президент Дональд Трамп объявил, что правительство окажет финансовую помощь Boeing и что весь авиационный сектор сталкивается с экономическими потрясениями из-за пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 11274, умерли по меньшей мере 157 человек.