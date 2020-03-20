{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: у властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен

По данным издания, Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Руководители ряда нефтяных компаний предлагают властям штата Техас впервые за последние десятилетия свернуть добычу углеводородного сырья из-за обвала цен. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, руководители нескольких компаний обратились с подобным предложением к комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, перестала курировать железные дороги в 2005 году), которая является регулятором освоения нефтегазовых запасов штата. Эти компании оказались в трудном положении из-за резкого спада цен на нефть и просят разрешить им сократить добычу. Источники издания не уточняют объем предлагаемого сокращения.

Как поясняет газета, Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов и служил в этом плане образцом для подражания ОПЕК. В публикации упоминается, что цены на нефть обрушились после того, как Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в Вене 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения после первого квартала 2020 года. На следующий же торговый день, 9 марта, котировки Brent растеряли 30%, снизившись до $31 за баррель. По данным на 19 марта, нефть марки WTI к 16:15 по времени восточного побережья США (23:16 мск) подорожала на $5,26 (25,25%) и торгуется на уровне $26,09 за баррель.

Как напоминает The Wall Street Journal, простирающийся от Техаса до штата Нью-Мексико бассейн является самым продуктивным в США месторождением нефти. Он служил основой для наращивания добычи в стране примерно до 13 млн баррелей в день.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Федеральный ритейлер создаст в Приморье оптово-розничный центр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС