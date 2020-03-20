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Абрамченко: мощности производства в РФ достаточны для удовлетворения спроса на продукты

Вице-премьер заверила, что сейчас ситуация на потребительском рынке стабильна

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Товарные запасы и мощности по производству в России достаточны для удовлетворения повышенного спроса на продукты. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания", - отмечается в сообщении.

Как заверила Абрамченко, сейчас ситуация на потребительском рынке стабильна. Причина появления сообщений о пустых полках связана с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях. Вице-премьер отметила, что основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты, в сегменте "магазинов у дома" и несетевых малых форматов торговли проблем с выкладкой товаров не наблюдается.

По данным аппарата вице-премьера, остатки зерна гречихи составили только в Алтайском крае 365 тыс. тонн. Еще 22 тыс. тонн имеется в Орловской области, также запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тыс. тонн, еще 148 тыс. тонн риса-сырца имеется на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей. В России собрано около 200 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 г.

Кроме того, как отметила Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. Так, например, только в 2019 году было произведено более 5 млн тонн мяса птицы и более 3,9 млн тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38% до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 кг. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию, заключила она.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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