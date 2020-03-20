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Акции "Аэрофлота" на Мосбирже выросли на 12,6%

Стоимость достигла 66,18 рубля за бумагу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 12,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигали отметки в 66 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:29 мск.

По состоянию на 10:43 мск рост котировок "Аэрофлота" ускорился до 18,2%, в моменте бумаги торговались на уровне 69,26 руб. за акцию.

Ранее акции авиаперевозчика на Мосбирже падали в течение нескольких торговых сессий подряд на фоне отмены рейсов "Аэрофлота" в ряд городов Европы, США и некоторых азиатских стран в связи с распространением коронавируса нового типа.

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