АТОР просит ЦБ решить проблему с нежеланием страховщиков работать с турфирмами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес. Соответствующее письмо направлено в ЦБ, говорится в сообщении АТОР.

"Российский турбизнес в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, столкнулся с еще одной проблемой: страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании, что грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле. Этот вопрос требует срочного вмешательства регулятора", - отмечается в сообщении.

В этой связи АТОР просит главу ЦБ разрешить сложившуюся ситуацию путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями.

Туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. В большинстве случаев оно оформляется в виде договора страхования финансовой ответственности. По данным АТОР, выездным туризмом в России сейчас занимается 535 туроператоров, при этом суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд рублей, отмечается в письме АТОР.