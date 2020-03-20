"Ъ": РЖД готовят предложения по изменению тарифной модели

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" готовит предложения по изменению тарифной модели, которую предполагается ввести с 2026 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

Предлагается изменить подход к расчету: в его основу предлагается заложить себестоимость перевозки конкретного груза по определенному маршруту. Сейчас же он считается усредненно по сети.

Также предлагается сблизить тарифные классы, очистив прейскурант от различных поправочных коэффициентов. Компания готова сократить перекрестное субсидирование, но не полностью отменить. В частности, РЖД обсуждают тестовое сближение после 2025 года тарифов в металлургической отрасли. Также сближение коснется порожних вагонов.

Третий элемент новой системы - изменение правил недискриминационного доступа к инфраструктуре, введение приоритетов и обязательств ship-or-pay, пишет "Ъ".

Необходимость пересмотра прейскуранта в монополии объясняют изменением географии перевозок и размещения производственных мощностей.