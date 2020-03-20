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Песков заявил, что РФ и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн

Он уверен, что в партнерские отношения двух стран не должны вмешиваться другие государства

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть. Он уверен, что в партнерские отношения двух стран не должны вмешиваться другие государства.

"Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура", - подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.

По его оценке, у РФ и Саудовской Аравии "хорошие отношения, партнерские". "Мы не думаем, что кто-то в эти отношения должен вмешиваться", - указал Песков.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в надлежащее время собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласия РФ и Саудовской Аравии по нефти.

Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на это высказывание Трампа. "Мы понимаем, действительно многие компании сейчас страдают из-за низких цен на нефть, мы знаем, что и огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за этих цен", - сказал представитель Кремля, уточнив, что имеет в виду тех, кто добывает сланцевую нефть. "Там серьезный кризис, мы тоже это понимаем", - констатировал он.

Теги
Саудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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