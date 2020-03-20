{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: волатильность курса рубля неприятна, но она сменится стабильностью

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Скачки курса рубля неприятны, но макроэкономические параметры говорят о том, что волатильность сменится стабильностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя реплику о том, что российский рубль стал одной из самых слабых валют мира с начала года, представитель Кремля призвал не "клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики", отметив, что это "непрофессионально, по меньшей мере".

"Эта дневная волатильность, скачки - это, конечно, неприятно, - согласился Песков. - Макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью".

Песков добавил, что Россия обладает достаточной подушкой безопасности для выполнения соцобязательств.

"Бюджет РФ посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена [$25 за баррель] для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится", - заверил представитель Кремля.

Реклама на ТАСС
Кабмин может просубсидировать ставки по кредитам на формирование запасов продуктов
Вводится оперативный мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости в регионах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС