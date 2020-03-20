Песков: волатильность курса рубля неприятна, но она сменится стабильностью

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Скачки курса рубля неприятны, но макроэкономические параметры говорят о том, что волатильность сменится стабильностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя реплику о том, что российский рубль стал одной из самых слабых валют мира с начала года, представитель Кремля призвал не "клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики", отметив, что это "непрофессионально, по меньшей мере".

"Эта дневная волатильность, скачки - это, конечно, неприятно, - согласился Песков. - Макроэкономические параметры, несмотря на все сложности, позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью".

Песков добавил, что Россия обладает достаточной подушкой безопасности для выполнения соцобязательств.

"Бюджет РФ посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена [$25 за баррель] для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится", - заверил представитель Кремля.