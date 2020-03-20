ЦБ прорабатывает вопрос ограничения максимальных комиссия за эквайринг

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России для обеспечения бесперебойных онлайн-покупок и поддержки онлайн-торговли прорабатывает вопрос введения предельных комиссий по эквайрингу при оплате онлайн-покупок. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок", - указано в сообщении.