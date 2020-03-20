{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России в условиях пандемии коронавируса принял решение снизить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/ залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п. п.). С 1 апреля максимальная надбавка при показателе "кредит/залог" 80-85% составит 80 п. п., при соотношении "кредит/залог" 85-90% - 100 п. п.

"Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Реклама на ТАСС
ЦБ ограничил ставку банков по рефинансируемым кредитам малого и среднего бизнеса 8,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС