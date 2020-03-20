ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России в условиях пандемии коронавируса принял решение снизить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/ залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п. п.). С 1 апреля максимальная надбавка при показателе "кредит/залог" 80-85% составит 80 п. п., при соотношении "кредит/залог" 85-90% - 100 п. п.

"Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.