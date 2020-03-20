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Аэропорт Жуковский запустил антикризисный план

Его закрытие не рассматривается

МОСКВА, 20 март. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский приступил к реализации антикризисного плана за счет средств акционеров, закрытие аэропорта при этом не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.

"В рамках стабилизации финансово-экономического состояния и предотвращения развития негативного сценария аэропорт Жуковский приступил к реализации антикризисного плана. Акционерами аэропорта принято решение о дополнительном привлечении собственных средств на поддержание работы предприятия. Основная цель - не допустить сокращения сотрудников производственной части. В настоящий момент времени задействованы все имеющийся ресурсы экономии издержек, введен режим жесткой экономии во всех процессах, не затрагивающих обеспечение безопасности и обслуживание пассажиров... Вариант закрытия аэропорта не рассматривается", - сказал он.

Аэропорт Жуковский создан при участии Ростеха и управляется компанией "Рампорт аэро", собственником аэродрома и взлетной полосы является ЛИИ им. Громова (входит в ОАК), отвечающий непосредственно за аэродром и управление воздушным движением. Авиакомпании выполняют из аэропорта исключительно международные рейсы.

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Россия
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