Оборот розничной торговли за два месяца 2020 году вырос на 3,7%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в январе - феврале 2020 года вырос на 3,7% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил более 5,252 трлн руб., говорится в материалах Росстата.

При этом в феврале этого года оборот розничной торговли в годовом выражении вырос на 4,7%, почти до 2,62 трлн руб.

В феврале оборот розничной торговли на 94,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,1% (в феврале 2019 года - 94,5% и 5,5% соответственно).

Импорт пальмового масла

Россия в январе 2020 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до 78,4 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, и их фракций за отчетный период снизился на 89,7%, до 0,1 тыс. тонн. Импорт кокосового (копрового), пальмоядрового или масла бабассу и их фракции за январь 2020 года вырос на 43,7% и составил 7,3 тыс. тонн.