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Активы Новикомбанка в марте превысили 520 млрд рублей

Такой рост произошел из-за активного кредитования предприятий промышленности и участия банка в реализации нацроектов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Активы Новикомбанка в марте достигли 527 млрд рублей, это произошло за счет активного кредитования в промышленности и участия в нацпроектах. Об этом сообщается на сайте госпорпорации "Ростех", главного акционера Новикомбанка.

"Объем активов Новикомбанка, опорного банка госкорпорации "Ростех", в марте составил 527 млрд рублей. С начала 2019 года этот показатель увеличился почти на 100 млрд рублей. Рост был обеспечен активным кредитованием предприятий промышленности и участием банка в реализации национальных проектов", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

По информации Ростеха, в марте 2020 года Новикомбанк нарастил активы на 15,5 млрд рублей. "Рост был обеспечен за счет наращивания объемов кредитования ключевых российских предприятий в сферах авиастроения, машиностроения, производства медицинского оборудования и других высокотехнологичных отраслях. Всего с 2017 года активы Новикомбанка увеличились на 160%, а его кредитный портфель - на 218%", - отмечается в сообщении госкорпорации.

В Ростехе отмечают, что за три последних года банк поднялся с 39-го на 23-е место в России по размеру активов. "Позитивная динамика подтверждает, что Новикомбанк эффективно справляется со стоящими перед ним задачами по становлению ключевым центром финансирования ведущих высокотехнологичных предприятий России. Сегодня Новикомбанк участвует в финансировании практически всех ключевых национальных проектов, которые реализуются в Российской Федерации", - передаются в сообщении слова замгендиректора Ростеха по финансовым вопросам Игоря Завьялова.

В сообщении подчеркивается, что ведущие рейтинговые агентства - АКРА, "Эксперт РА" и Moody's - присвоили банку высокие кредитные рейтинги со стабильным прогнозом, благодаря чему банк может претендовать на участие в программах предоставления господдержки для предприятий.

"Многолетний опыт работы на рынке кредитования лидеров отечественной промышленности позволяет нам в короткие сроки находить оптимальные финансовые решения для выполнения поставленных задач. Предприятия - это не просто наши заемщики, это наши партнеры, вместе с которыми мы работаем над реализацией важнейших проектов, направленных на достижение технологического лидерства страны. Особую поддержку банку оказывает наш главный акционер - госкорпорация "Ростех", благодаря чему нам удается поддерживать темпы развития, опережающие среднерыночные показатели", - приводятся в сообщении слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

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