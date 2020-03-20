В Минсельхозе заявили, что запасов сахара хватит до февраля 2021 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка РФ до февраля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Товарных запасов сахара достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. В Союзе сахаропроизводителей России отмечают, что ситуация на рынке сахара в настоящий момент остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, по мнению участников рынка, отмечается увеличение спроса со стороны торговых сетей, который полностью удовлетворяется увеличенными объемами отгрузок сахара как со складов, так и с сахарных заводов. Так, за последнюю неделю темпы отгрузок сахара с сахарных заводов увеличились на 20-25% выше среднего значения предыдущих периодов. По данным аналитической службы Союзроссахара, в сезоне 2019-2020 годов (август 2019 года - июль 2020 года), произведено 7,55 млн тонн свекловичного сахара. На трех сахарных заводах продолжается переработка свекловичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение, из которых может быть выработано 150-200 тыс. тонн сахара.

В министерстве также напомнили, что в текущем сезоне объем произведенного сахара превышает потребление на 1,7 млн тонн без учета накопленных запасов. Товарные запасы сахара на начало марта 2020 г. оцениваются в 5,7 млн тонн, что с учетом текущего объема потребления достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. Говоря о стоимости продукции, в Минсельхозе отметили, что в 2019 году из-за высоких товарных запасов на внутреннем рынке, низких цен на мировом рынке и отсутствия возможности долгосрочного хранения цены на сахар снизились на 43% до минимальных значений за последние 7 лет. По данным Национальной товарной биржи, текущие биржевые котировки на сахар составляют 26,5 рублей за кг (базис Краснодар), против 33,8 руб./кг в 2019 году.

По данным Росстата, в структуре стоимости минимального набора продуктов питания за январь 2020 года сахар продолжает занимать наименьшую долю - 1,8%, что в пересчете на месячную норму составляет всего 74 рубля в месяц, также отмечается в сообщении.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев обязал регионы обеспечить запасы основных категорий продовольствия на срок не менее двух месяцев, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки. Минсельхоз России учредил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках для отслеживания цен и запасов основных товарных групп. Аналогичные штабы действуют во всех регионах России.