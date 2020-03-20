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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: крупнейшая авиакомпания Африки приостановила полеты в 30 стран мира

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что прибывающие в страну граждане государств, где есть инфицированные новым коронавирусом, должны будут проходить карантин в течение 14 дней

ПРЕТОРИЯ, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Африке авиакомпания Ethiopian Airlines объявила в пятницу о приостановке полетов в 30 стран мира в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила эфиопская радиостанция Fana.

Одновременно премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что прибывающие в страну граждане государств, где есть инфицированные новым коронавирусом, должны будут проходить карантин в течение 14 дней. "Оплачивать свое пребывание в карантине они будут сами", - подчеркнул премьер.

Авиакомпания Ethiopian Airlines принадлежит правительству Эфиопии и имеет в своем парке 125 самолетов, которые осуществляют полеты в 165 городов мира.

Теги
ЭфиопияРаспространение коронавируса нового типа
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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