СМИ: крупнейшая авиакомпания Африки приостановила полеты в 30 стран мира

ПРЕТОРИЯ, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Африке авиакомпания Ethiopian Airlines объявила в пятницу о приостановке полетов в 30 стран мира в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила эфиопская радиостанция Fana.

Одновременно премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что прибывающие в страну граждане государств, где есть инфицированные новым коронавирусом, должны будут проходить карантин в течение 14 дней. "Оплачивать свое пребывание в карантине они будут сами", - подчеркнул премьер.

Авиакомпания Ethiopian Airlines принадлежит правительству Эфиопии и имеет в своем парке 125 самолетов, которые осуществляют полеты в 165 городов мира.