ОПЕК продолжит переговоры по ситуации на рынке нефти с американским регулятором

ТАСС, 20 марта. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо вечером в пятницу, 20 марта, провел телефонные переговоры с железнодорожной комиссией штата Техас (регулирует нефтяную отрасль штата - прим. ТАСС), стороны договорились продолжить консультации. Об этом ТАСС сообщил источник в секретариате, позднее информацию подтвердил представитель комиссии Райан Ситтон в своем Twitter.

"Только что завершилась телефонная конференция с коллегами из США. Очень успешный разговор, очень плодотворный. Договорились продолжить", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

По словам Ситтона, стороны обсудили ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти. "Мы все убеждены, что международное сотрудничество поможет добиться стабильности и восстановиться от влияния коронавируса", - говорится в его сообщении в Twitter.

Ситтон также отметил, что Баркиндо пригласил его на июньское заседание ОПЕК в Вене.

Как написала ранее американская газета The Wall Street Journal, Техас - крупнейший по добыче нефти штат в США - рассматривает вопрос о сокращении добычи нефти в условиях падения цен. Техас не снижал добычу с 1970-х годов.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной. По состоянию на 20 марта, нефть Brent торговалась ниже отметки $29 за баррель, а североамериканская смесь WTI - ниже $25 за баррель. Техас является центром сланцевой добычи в США.