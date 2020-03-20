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Генсек ООН заявил о необходимости снять санкции США с Ирана для борьбы с коронавирусом

Главой МИД Ирана поддержал заявление Антониу Гутерриша и поблагодарил за помощь, оказанную ООН

ТЕГЕРАН, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил необходимость отмены санкций США в отношении Тегерана для противостояния коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Генсек ООН в ходе переговоров выразил солидарность с народом Ирана и подтвердил необходимость снятия санкций США в отношении Тегерана с целью борьбы с коронавирусом", - отмечает пресс-служба МИД. В свою очередь "Зариф поддержал заявление [Гутерриша] и поблагодарил за помощь, оказанную ООН".

12 марта министр иностранных дел Ирана заявил генеральному секретарю ООН, что США должны отменить все санкции в отношении Тегерана, поскольку они мешают борьбе с коронавирусом. В ответ генсек призвал все страны оказать Ирану поддержку в борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. 16 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что санкции США и отдельных западных стран в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса лишь усугубят ситуацию. Кроме того, в заявлении МИД РФ отмечается, что Соединенные Штаты совершают целенаправленные действия, которые мешают борьбе с заболеванием в Иране.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике - 19 644, зарегистрированы по меньшей мере 1433 летальных исхода.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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