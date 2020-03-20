Свыше 500 обращений поступило за неделю на горячую линию помощи бизнесу Москвы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 500 обращений поступило за неделю на горячую линию для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Правительство Москвы 16 марта организовало горячую линию для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В первые сутки специалисты обработали более 100 заявок.

"За неделю поступило более 500 обращений. В группе наиболее сильно волнующих предпринимателей вопросов - трудовые отношения, действие форс-мажора при неисполнении контрактов, проблемы при аренде помещений, а также тема, связанная с выплатой налогов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обращения подаются в трех форматах. Первый - через заполнение экспресс-анкеты в режиме онлайн, где предприниматель раскрывает профиль бизнеса, сообщает об изменениях в деятельности, говорит о сложностях и вносит свои предложения для московских властей. Второй - консультационный, при котором бизнес может получить информацию по действующим инструментам поддержки с учетом дополнительных изменений за последний период. Третий - для частных вопросов, например, о получении документации для урегулирования трудовых отношений, если сотрудники переводятся на удаленный режим работы, пояснил Фурсин.

Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки в центрах услуг для бизнеса, на сайте mbm.mos.ru.