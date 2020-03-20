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Минпромторг предлагает продлить сроки маркировки молочной продукции

Сроки предлагают продлить до 31 августа 2020 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минпромторг снова предлагает продлить сроки маркировки молочной продукции - на этот раз до 31 августа 2020 года. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 836 "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации": в пункте 1 слова "по 31 марта 2020 г." заменить словами "по 31 августа 2020 г." - говорится в документе.

Минпромторг не первый раз предлагает отложить введение обязательной маркировки молочной продукции. Эксперимент по маркировке начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. В январе Минпромторг предложил продлить его проведение до 31 мая, однако в конце февраля правительство России приняло решение о продлении сроков только до 31 марта. Затем Минпромторг снова предложил продлить эксперимент до 31 мая.

Введение обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 года.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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