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Распространение коронавируса нового типа

Jaguar Land Rover приостановит работу своих заводов в Великобритании из-за коронавируса

Компания намерена возобновить работу заводов после 20 апреля

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Крупнейший британский автопроизводитель - холдинг Jaguar Land Rover - со следующей недели приостановит работу трех своих заводов в Соединенном Королевстве из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией в пятницу.

"В свете ситуации с коронавирусом Jaguar Land Rover подтверждает, что в течение следующей недели временно остановит производство в Соединенном Королевстве. Компания намерена возобновить работу заводов после 20 апреля, однако этот срок может быть пересмотрен в связи с быстро меняющимися обстоятельствами", - говорится в документе.

В конце февраля Jaguar Land Rover вновь запустил производство в Китае, которое было остановлено в связи со вспышкой коронавируса. Продолжают работать заводы компании в Бразилии и Индии.

На минувшей неделе была остановлена работа крупнейшего в Великобритании автомобильного завода, которым владеет японский автоконцерн Nissan. Из-за коронавируса в стране также прекратил работу завод британского автопроизводителя Vauxhall, входящего в группу компаний Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество "Пежо").

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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