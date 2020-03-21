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Распространение коронавируса нового типа

Boeing приостановил выплаты дивидендов акционерам на фоне коронавируса

В компании также было решено заморозить до конца года выплату зарплат генеральному директору и председателю совета директоров

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Американский авиаконцерн Boeing временно прекратил выплату дивидендов своим акционерам на фоне финансовых потерь, вызванных пандемией нового коронавируса. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте компании.

Согласно опубликованному документу, компания приняла ряд мер в целях экономии в условиях распространения инфекции и снизившегося из-за этого спроса на авиаперевозки. Наряду с приостановкой выплат дивидендов в компании было решено заморозить до конца года выплату зарплат генеральному директору компании Дэвиду Кэлхуну и председателю совета директоров Ларри Келлнеру.

"Boeing привлекает все свои ресурсы ради того, чтобы сохранять производство, поддерживать своих сотрудников и клиентов, а также не прерывать цепочку поставок во время кризиса, связанного с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и в долгосрочной перспективе", - указывается в заявлении. В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что в результате негативного влияния кризиса на авиастроительную отрасль рыночная стоимость Boeing в текущем году упала на 70%. На фоне этого руководство компании запросило у федерального правительства пакет помощи отрасли в размере $60 млрд.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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