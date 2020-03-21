Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности. Политик считает, что эти меры смогут смягчить последствия снижения курса рубля и пандемии коронавируса.

По убеждению Миронова, девальвация рубля и рост цен - серьезный вызов для россиян и бизнеса, его нельзя разрешить полумерами и предлагаемой властями "точечной поддержкой". "Необходимы решительные шаги, которые скажутся на благосостоянии всего населения", - приводит слова политика пресс-служба партии.

По мнению политика, одним из таких шагов должна стать внеочередная индексация зарплат и пенсий работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. "Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше", - подчеркнул он.

Лидер справороссов настаивает на том, чтобы внеочередная индексация была проведена без привязки к ежегодной индексации зарплат работников бюджетной сферы и предусмотренному Трудовым кодексом повышению зарплат на величину инфляции. Одновременно он призывает поддержать бизнес за счет снижения норм начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам. Эти меры дополнительной поддержки, по мнению Миронова, не грозят бюджету критической нагрузкой.

"Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств. А главное - зачем мы копили такие резервы, столько лет отнимая средства у экономики и социальной сферы. Запасали на черный день? Ну, так он наступил", - подытожил Миронов.