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Porsche отзывает в Китае 117 тыс. автомобилей Macan

Это сделано из-за проблемы в системе подачи топлива

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen отзывает с китайского рынка более 117 тыс. автомобилей марки Porsche ("Порше") из-за проблем в работе системы подачи топлива. Об этом сообщило в субботу Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Как отмечается на сайте ведомства, брак был выявлен у моделей Macan, импортированных в страну с 2015 по 2018 год. По мнению специалистов, неисправность может привести к внезапному возгоранию, ставя под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Владельцы всех подпадающих под отзыв автомобилей с 1 апреля могут посетить дилерские центры производителя в Китае для бесплатной диагностики и ремонта. Кроме того, с 10 октября Volkswagen готов произвести замену топливных насосов у соответствующих моделей.

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Китай
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