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Белоусов предостерег от спекуляций на курсе рубля

Первый вице-премьер считает, что ситуация на валютном рынке России находится под полным контролем

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предостерег от спекуляций на курсе рубля. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу".

"Я хочу предостеречь тех, кто меня слышит, о возможности спекуляции. Те, кто решит сыграть на ослаблении рубля или, наоборот, думая, что те или иные уровни будут зафиксированы, он очень сильно проиграет", - сказал Белоусов.

При этом он считает, что первый тест экономика уже прошла. "Американцы громогласно заявили, что они сейчас выстрелят из базуки финансовой. Опустили свою ключевую ставку до нуля фактически. И что мы получили на следующий день?" - сказал Белоусов, напомнив, что американские рынки упали больше, чем на 10%.

В свою очередь РФ рынки удержала, отметил Белоусов. "В России ничего драматичного в этот день на финансовых рынках не произошло. Ситуация находится под полным контролем", - подытожил первый вице-премьер.

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Белоусов, Андрей Рэмович
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