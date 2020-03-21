МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предостерег от спекуляций на курсе рубля. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу".

"Я хочу предостеречь тех, кто меня слышит, о возможности спекуляции. Те, кто решит сыграть на ослаблении рубля или, наоборот, думая, что те или иные уровни будут зафиксированы, он очень сильно проиграет", - сказал Белоусов.

При этом он считает, что первый тест экономика уже прошла. "Американцы громогласно заявили, что они сейчас выстрелят из базуки финансовой. Опустили свою ключевую ставку до нуля фактически. И что мы получили на следующий день?" - сказал Белоусов, напомнив, что американские рынки упали больше, чем на 10%.

В свою очередь РФ рынки удержала, отметил Белоусов. "В России ничего драматичного в этот день на финансовых рынках не произошло. Ситуация находится под полным контролем", - подытожил первый вице-премьер.