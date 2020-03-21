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Минфин поддержит регионы с нефтеперерабатывающими предприятиями

Глава ведомства Антон Силуанов пообещал, что поддержка будет оперативной

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минфин РФ будет мониторить регионы, на территории которых находятся нефтеперерабатывающие предприятия, и при необходимости поддерживать их. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве.

"Мы особое внимание уделяем регионам, в экономике которых присутствуют предприятия, связанные с нефтедобычей и нефтепереработкой, будем мониторить их. Мы создадим специальный фонд поддержки субъектов РФ в виде дотаций на сбалансирование субъектов РФ. Так что будем оказывать оперативную поддержку регионов при необходимости для выполнения первоочередных обязательств", - отметил Силуанов.

Ранее правительство РФ разработало план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, содержащий меры поддержки населения и отраслей экономики.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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