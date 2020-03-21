МЭР подготовило решение об урегулировании убытков туротрасли и авиакомпаний

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков туроператоров и авиаперевозчиков, которые возникли из-за отмены туров и приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил в субботу на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками. Мы вместе с туроператорами, с авиакомпаниями его вырабатывали. Понятна оценка средств, которые необходимы для этого, соответствующие решения также предложены", - сказал он.

По его словам, в наибольшей степени от пандемии пострадал туризм.

"Решение об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощь" уже вами принято, постановление подписано. Законопроект, который дает право правительству приостанавливать платежи в так называемые именные фонды, из которых урегулируются убытки туроператоров, такой закон в правительстве и на следующей неделе будет внесен в Государственную думу", - добавил министр.