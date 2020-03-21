{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зарплата аграриев на Ставрополье за год выросла почти на 8%

Она превысила 33 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата работников отрасли сельского хозяйства в Ставропольском крае за 2019 год увеличилась на 7,7%. Об этом сообщили в субботу в краевом министерстве сельского хозяйства.

"Среднемесячная заработная плата аграриев края за 2019 года составила 33 тыс. 121,4 рубля, что на 7,7% выше уровня 2018 года", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, росту уровней зарплат аграриев в крае способствует создание новых высокопроизводительных рабочих мест, реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе, при господдержке.

С начала 2020 года фермеры и сельхозпредприятия края получили бюджетную поддержку объемом 31,2 млн рублей. Субсидии были выделены на закладку садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, проведение дистанционного зондирования сельскохозяйственных земель, строительство жилья молодым специалистам на селе и так далее.

Сельское хозяйство и отрасль переработки занимает лидирующие позиции в экономике Ставропольского края. По данным окружного управления Федеральной службы государственной статистики, в валовом региональном продукте на долю сельского хозяйства в крае приходится 17,5%. В отрасли в регионе трудятся около 190 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Мишустин заявил, что кабмин и ЦБ будут принимать новые меры поддержки экономики
Также премьер поблагодарил ЦБ за оперативные меры по стабилизации ситуации в экономике РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС