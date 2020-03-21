Зарплата аграриев на Ставрополье за год выросла почти на 8%

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата работников отрасли сельского хозяйства в Ставропольском крае за 2019 год увеличилась на 7,7%. Об этом сообщили в субботу в краевом министерстве сельского хозяйства.

"Среднемесячная заработная плата аграриев края за 2019 года составила 33 тыс. 121,4 рубля, что на 7,7% выше уровня 2018 года", - говорится в сообщении министерства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, росту уровней зарплат аграриев в крае способствует создание новых высокопроизводительных рабочих мест, реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе, при господдержке.

С начала 2020 года фермеры и сельхозпредприятия края получили бюджетную поддержку объемом 31,2 млн рублей. Субсидии были выделены на закладку садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, проведение дистанционного зондирования сельскохозяйственных земель, строительство жилья молодым специалистам на селе и так далее.

Сельское хозяйство и отрасль переработки занимает лидирующие позиции в экономике Ставропольского края. По данным окружного управления Федеральной службы государственной статистики, в валовом региональном продукте на долю сельского хозяйства в крае приходится 17,5%. В отрасли в регионе трудятся около 190 тыс. человек.