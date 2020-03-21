{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Китай возобновил строительство более 89% ключевых инфраструктурных объектов

По словам главы департамента инвестиций Госкомитета по делам развития и реформ КНР Оу Хуна, прогресс в восстановлении работы ключевых объектов в разных регионах страны неодинаковый

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайские компании возобновили строительство более 89% ключевых инфраструктурных объектов по мере нормализации обстановки в ходе борьбы с эпидемией коронавируса, однако ситуация в разных регионах страны складывается по-разному. Об этом заявил в субботу глава департамента инвестиций Госкомитета по делам развития и реформ КНР Оу Хун.

"В связи с эпидемией коронавируса после завершения празднования Нового года по лунному календарю (с 24 января по 2 февраля) возникли трудности с восстановлением работы на крупных инфраструктурных объектах, - рассказал он на пресс-конференции. - Благодаря совместным усилиям ситуация постепенно улучшается. Если не брать во внимание провинцию Хубэй, в различных регионах Китая насчитывается около 11 тыс. таких важных проектов, 89% из которых к 20 марта возобновили деятельность".

Как уточнил чиновник, в разных регионах и отраслях народного хозяйства страны прогресс в восстановлении работы ключевых объектов оказывается неодинаковым. Оу Хун отметил, что на юге Китая доля возобновленных строек составляет порядка 98%, в то время как на севере - только 60%. По его словам, довольно замедленными темпами возвращаются к деятельности северо-восток и северо-запад КНР.

"Работа по реализации крупных энергетических проектов в основном восстановлена. Это касается и китайско-российского газопровода по восточному маршруту", - подытожил глава департамента.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Авиакомпании России 20 марта вернули почти 4 тыс. россиян из девяти стран
Ростуризм совместно с туроператорами РФ также прорабатывает организацию спецрейсов для возврата россиян из Марокко и Филиппин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС