Китай возобновил строительство более 89% ключевых инфраструктурных объектов

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Китайские компании возобновили строительство более 89% ключевых инфраструктурных объектов по мере нормализации обстановки в ходе борьбы с эпидемией коронавируса, однако ситуация в разных регионах страны складывается по-разному. Об этом заявил в субботу глава департамента инвестиций Госкомитета по делам развития и реформ КНР Оу Хун.

"В связи с эпидемией коронавируса после завершения празднования Нового года по лунному календарю (с 24 января по 2 февраля) возникли трудности с восстановлением работы на крупных инфраструктурных объектах, - рассказал он на пресс-конференции. - Благодаря совместным усилиям ситуация постепенно улучшается. Если не брать во внимание провинцию Хубэй, в различных регионах Китая насчитывается около 11 тыс. таких важных проектов, 89% из которых к 20 марта возобновили деятельность".

Как уточнил чиновник, в разных регионах и отраслях народного хозяйства страны прогресс в восстановлении работы ключевых объектов оказывается неодинаковым. Оу Хун отметил, что на юге Китая доля возобновленных строек составляет порядка 98%, в то время как на севере - только 60%. По его словам, довольно замедленными темпами возвращаются к деятельности северо-восток и северо-запад КНР.

"Работа по реализации крупных энергетических проектов в основном восстановлена. Это касается и китайско-российского газопровода по восточному маршруту", - подытожил глава департамента.