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Мишустин поручил усовершенствовать господдержку программ повышения конкурентоспособности

Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2020 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил усовершенствовать систему господдержки организаций, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Как сообщается на сайте кабмина, он поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе совместно с АО "Российский экспортный центр" внести в правительство РФ проект соответствующего постановления.

Отмечается, что документ должен предусматривать изменения в постановление правительства от 23 февраля 2019 года "О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции".

Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2020 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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