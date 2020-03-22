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Распространение коронавируса нового типа

Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников

Ранее компания остановила производство на пяти заводах в США и на одном предприятии в Великобритании

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Такие меры связаны с распространением коронавируса в Испании, ограничениями на перемещение людей, а также с перебоями в поставках комплектующих.

Сроки возможного возобновления работы предприятия пока не известны. Завод Nissan рассчитан на выпуск 200 тыс. автомобилей в год, однако по итогам прошлого года с его конвейера сошли порядка 65 тыс. машин, включая легкие грузовики и коммерческий транспорт.

Сейчас в Испании около 25 тыс. заболевших, более 1,3 тыс. человек умерли. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Ранее Nissan из-за коронавируса также остановил производство на пяти заводах в США и на одном предприятии в Великобритании.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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