На Кубани предлагают сохранить железную дорогу по побережью для пригородных поездов

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Власти на Кубани предлагают при переносе в будущем железнодорожного движения с черноморского побережья сохранить действующую ветку для пригородных маршрутов. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта. Кроме того, президент отметил необходимость строительства альтернативной автотрассы Джубга - Сочи. Сейчас дорога представляет собой серпантин, что значительно осложняет движение автотранспорта.

"В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Министерством транспорта РФ прорабатывается вопрос повышения транспортной доступности черноморского побережья Краснодарского края с участием администрации региона, ОАО "РЖД" и других. Как ранее сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, оптимальным будет вынос железной дороги с побережья для поездов дальнего следования с сохранением существующей железной дороги для пригородного сообщения, я полностью поддерживаю такую позицию", - сказал Вороновский.

Он добавил, что сохранение прежнего железнодорожного сообщения позволит дополнительно поддержать туристический, миграционный и рабочий поток в период курортного сезона.

По словам вице-губернатора, также прорабатывается вопрос о строительстве новой автомобильной дороги в направлении Сочи или реконструкции существующей для повышения уровня безопасности движения по ней. "Автомобильная дорога Джубга - Сочи должна быть реконструирована до параметров I категории или, может быть, построена по новому направлению", - сказал Вороновский.

Он пояснил, что на данном этапе по этим поручениям государственная компания "Российские автомобильные дороги" разрабатывает предпроектную концепцию развития маршрутов в Южном федеральном округе и транспортную модель. Единственная автомобильная трасса, ведущая к Сочи, находящаяся в ведении федеральных властей, проложена по горной местности и представляет собой серпантин, где ежегодно происходит большое количество ДТП, а железная дорога проходит вдоль Черного моря, препятствуя развитию пляжных территорий и влияя на уровень комфорта отдыха в гостиницах, расположенных на первой линии у моря.

Доступный Сочи

Автомобильная трасса в Краснодарском крае до Сочи разделена на несколько участков, наиболее сложными из них являются "Джубга-Геленджик" и "Джубга-Сочи". В пресс-службе администрации города Геленджик ТАСС сообщили, что автомобильной дорогой на отдых на Кубань едут в пик курортного сезона около 80% туристов, а самые сложные участки дороги начинаются от Туапсе и до Сочи.

"Реконструкция автомобильной дороги избавит побережье от многокилометровых пробок в сезон и увеличит безопасность дорожного движения, что также положительно скажется на увеличении турпотока. А перенос железнодорожных путей от побережья Черного моря на участке Туапсе - Сочи позволит в полной мере развивать пляжную инфраструктуру, что в конечном итоге привлечет большее число туристов", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Туапсинского района на Кубани, уточнив, что длина береговой полосы в муниципалитете превышает 80 км, из них километраж благоустроенных пляжей составляет лишь около 5 км.

Как пояснил ТАСС депутат городского собрания Сочи Иван Савин, строительство новой автомобильной дороги позволило бы не только повысить туристическую привлекательность города, но и распределить туристический поток между другими курортами Краснодарского края. "Эта дорога должна связать курортные города, чтобы людям было доступно [ездить в] Геленджик, Новороссийск, Анапу и Крым, связать их хорошей дорогой, чтобы люди могли посещать во время отдыха разные курортные города", - отметил он.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. За 2019 год курорт посетили почт 6,5 млн туристов, на уровне прошлого года.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих.