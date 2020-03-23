В "Аэрофлоте" рассказали, как купить билет на вывозной рейс

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Билеты на вывозной рейс "Аэрофлота" нельзя купить онлайн. Для этого необходимо позвонить в авиакомпанию или прийти в офис продаж или кассу аэропорта, сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" продолжает выполнение специальных рейсов для вывоза граждан Российской Федерации из стран с ограниченным авиасообщением. Билеты на специальные возвратные рейсы доступны только для граждан РФ, в связи с этим продажа авиабилетов на официальном сайте "Аэрофлота" не производится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купить билет можно в офисах продаж и кассах "Аэрофлота" по всему миру, пунктах продаж, а также обратившись в контакт-центр "Аэрофлота". Требуется документ, подтверждающий гражданство РФ. "Информация об изменениях в полетной программе "Аэрофлота" и специальных рейсах для возвращения граждан РФ регулярно обновляется на официальном сайте", - уточняется в сообщении.

На данный момент Россия ограничила авиасообщение с большинством стран, в их числе страны Евросоюза, Китай, Япония, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть "Аэрофлота", который является крупнейшей авиакомпанией России.