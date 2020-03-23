С падения индекса Hang Seng на 5% началась торговая неделя на бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась крупным падением котировок на фоне опасений глобальной рецессии и дестабилизации рынков из-за пандемии коронавируса. Индекс Hang Seng обвалился на 1145 пунктов (5,02%) - до значения 21659, свидетельствуют данные этой площадки.

В отрицательную зону потянуло все без исключения "голубые фишки". Серьезные потери несет сырьевой, производственный сектора, авиаперевозчики, операторы коммерческой недвижимости и игорного бизнеса в Макао.

На 7,3% подешевели акции китайского авиагиганта Air China - до 4,97 гонконгских долларов за бумагу. На 9,21% ухудшились позиции российского производителя алюминия "Русал" - до 2,07 гонк. долларов за единицу.

Негативным фактором для рынка стали сообщения о том, что Сенат Конгресса США в рамках процедурного голосования в воскресенье пока не смог принять законопроект о пакете стимулирующих экономику мер на 1,6 трлн долларов, призванных преодолеть последствия распространения коронавируса.

"Рынок еще не достиг дна", - считает аналитик гонконгской компании Everbright Sun Hung Kai Кенни Вэнь. По его словам, без появления лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции настроения среди трейдеров могут оставаться нервозными еще очень долго.

В условиях спада биржевых индексов также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Сингапура, Южной Кореи, Филиппин.