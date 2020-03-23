"Ъ": cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средние цены на продовольственную пшеницу в России по итогам недели с 16 по 20 марта выросли на 1,02 тыс. рублей, до 13,27 тыс. рублей за тонну, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет "Совэкона".

Основными причинами роста цен на зерно, по мнению экспертов, стали девальвация рубля и относительно высокие мировые цены, уточняется в сообщении. Так, за прошлую неделю стоимость пшеницы в Чикаго увеличилась до $198 за тонну (+6,7%), в Париже до $204 за тонну (+6,9%), пишет "Ъ".

В ближайшей перспективе на внутреннем рынке пшеница, по предположениям экспертов, продолжит дорожать, однако это продлится не долго. "Русагротранс" повысил прогноз экспорта зерна а марте до 3,6 млн тонн (+0,2 млн тонн).

"Совэкон" планирует повысить прогноз экспорта пшеницы в сезоне, однако говорить о закреплении цены в $207 за тонну пока рано.