"Роснефть" упростит процедуру buyback

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций (buyback) на фоне волатильности рынка нефти. Об этом говорится в сообщении компании.

"На фоне текущей волатильности на рынках нефти было принято решение об упрощении процедуры выкупа бумаг, а также снятии ряда ограничений", - отмечается в сообщении.

Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости компании, сообщает "Роснефть".

Изменения программы не затрагивают других параметров выкупа, одобренных ранее (программа одобрена в августе 2018 года). Сроки и объемы программы приобретения акций остаются без изменений.

Как пояснил ТАСС старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов, "Роснефть" таким образом подает инвесторам сигнал о перспективах компании. "В отличие от других компаний, которые покупали акции по высокой цене и на пике рынка, "Роснефть", наверное, считает, что нынешние ценовые уровни являются привлекательными для того, чтобы начать процедуру выкупа. Цены на нефть близки к "дну", поэтому котировки уже отражают текущие рыночные риски, и компания решила подать сигнал инвесторам, что она верит в перспективы компании и дает понять, что падение близко к завершению", - считает он.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения на открытом рынке акций "Роснефти" на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года. "Роснефть" назначила швейцарский UBS независимым банком - агентом программы приобретения акций.