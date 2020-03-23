Орешкин сменит Белоусова в совете директоров "Роснефтегаза"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза". Помощник президента Максим Орешкин может сменить в новом составе первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из распоряжения кабинета министров.

Остальные четыре кандидата уже входят в нынешний состав совета директоров. Среди них глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Алросы" Сергей Иванов.

Кроме них, в совет номинированы генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству в лице Росимущества.

"Роснефтегаз" является основным акционером компании "Роснефть" (50% плюс одна акция).