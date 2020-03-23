{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орешкин сменит Белоусова в совете директоров "Роснефтегаза"

В совет уже входят глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Алросы" Сергей Иванов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство выдвинуло пять кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза". Помощник президента Максим Орешкин может сменить в новом составе первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из распоряжения кабинета министров.

Остальные четыре кандидата уже входят в нынешний состав совета директоров. Среди них глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Алросы" Сергей Иванов.

Кроме них, в совет номинированы генеральный директор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

"Роснефтегаз" - компания, управляющая государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности, 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству в лице Росимущества.

"Роснефтегаз" является основным акционером компании "Роснефть" (50% плюс одна акция).

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичСечин, Игорь ИвановичОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Минкомсвязь разместила каталог цифровых сервисов на портале госуслуг
На портале "Все.онлайн" информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям - от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС