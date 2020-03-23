Эксперты: спрос на новые автомобили в России увеличился на 8%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Цены на новые легковые автомобили в России с января по март выросли в среднем на 3%, спрос в марте увеличился на 8% на фоне пандемии коронавируса и обвала курса рубля. Об этом говорится в исследовании портала "Авто.ру", имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Почти половина автомобилей, попавших в выборку, подорожали в среднем на 3%. Четыре модели выросли в цене на 5-10%, - отмечают аналитики автомобильного портала. - Наряду с изменением цен спрос на новые авто вырос на 8%. На это повлияли три фактора: пандемия коронавируса, падение цен на нефть и курса рубля".

По данным экспертов "Авто.ру", больше всего подорожал универсал Skoda Octavia: с начала года цена в базовой комплектации выросла на 9,5%. В "рекордсмены" роста также попали: Nissan Murano, стоимость которого выросла на 8,7%, Skoda Superb (лифтбэк - + 8,4%, универсал - + 7,9%) и Nissan Qashqai (+5,5%).

Шесть моделей выросли в цене на 3-5%, речь идет о Nissan Terrano (+4,3%), Toyota Fortuner (+3,8%), Kia Proceed (+3,6%) и Ceed (рост на 3-3,2% в зависимости от типа кузова), BMW M8 (рост на 3,3-3,7% в зависимости от типа кузова) и Kia Sorento Prime (+3%).

"На 34 модели цены пока что выросли не сильно - на 1-3%. Среди них - популярные на российском рынке Kia Rio и Sportage, почти весь модельный ряд Renault (за исключением Dokker и Koleos), Skoda Kodiaq, Toyota Camry, Volkswagen Polo и Tiguan. Скорее всего, первое изменение прайса было связано еще не с ослаблением рубля, а с ежегодным повышением цен и роста ставки утильсбора", - считают аналитики.

При этом не изменились цены на весь модельный ряд Lada, а также Hyundai Creta и Solaris, Skoda Rapid и Toyota RAV4. "Пересмотр прайсов, скорее всего, случится в ближайшее время", - полагают в "Авто.ру".

Как ранее сообщали аналитики, опрошенные ТАСС, в перспективе цена на новые автомобили в РФ может вырасти до 10%. При этом, по мнению президента "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, резких скачков цены на автомобили ожидать не стоит, стоимость будет повышаться поэтапно.

Повышенный спрос

"В марте 2020 года "Авто.ру" для поиска нового автомобиля еженедельно использовали не меньше 450 тыс. уникальных пользователей - это на 8% больше, чем годом ранее и на 20% больше, чем в декабре 2019 года", - сообщили в пресс-службе портала.

Аналитики также зафиксировали повышенное количество звонков в дилерские центры в марте. "Уже в первую неделю, одновременно с новыми курсами доллара и евро, в автоцентры поступило в полтора раз больше звонков, чем за неделю до этого", - уточнили они.

Ранее в дилерских центрах также подтверждали, что в автосалонах фиксируется повышенный трафик клиентов.