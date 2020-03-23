Законопроект Минфина наделит кабмин правом вводить отсрочки по налогам в любых отраслях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Законопроект Минфина предполагает наделение правительства полномочиями вводить отсрочки по любым налогам в любых отраслях. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

"Сейчас мы разработали законопроект, который наделит правительство полномочиями давать отдельным отраслям отсрочки от уплаты налогов, при этом отсрочки могут предоставляться по уплате любых налогов, а правительство будет формировать каким отраслям, по каким налогам, на какой срок давать отсрочку", - сказал Сазанов.

Он отметил, что окончательная сумма кассового разрыва, который может возникнуть у бюджета, будет понятна после решения правительства. По словам Сазанова, соответствующие поправки были внесены в правительство в пятницу. "Этот законопроект был внесен в виде поправок, чтобы ускорить весь процесс нахождения в Госдуме, мы его внесли в виде поправок ко второму чтению. Эти поправки внесены в правительство в пятницу", - добавил он.

При этом Сазанов подчеркнул, что Минфин пока не готовит законопроектов по освобождению отраслей от налогов.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба предоставит отсрочку налоговых платежей компаниям, которые пострадали от пандемии коронавируса, на три месяца, начиная с 30 марта.