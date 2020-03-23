Путин поручил обеспечить граждан и специалистов нужными материалами против коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал в понедельник докладывать ему о наращивании объемов производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.

На встрече в Кремле с главой Минпромторга Денисом Мантуровым он поинтересовался, в частности, "как промышленность работает с целью обеспечения потребностей" в средствах защиты и дезинфекции, в дыхательных аппаратах и всем другим, что связано с обеспечением нормальной работы объектов здравоохранения и помощью людям. Заслушав министра, Путин констатировал, что в целом российская промышленность в этой сфере "работает ритмично", но важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста распространения коронавирусной инфекции.

"Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности <…> сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска", - сказал Путин.

По словам главы государства, у медперсонала, сотрудников МЧС, пограничной, таможенной и других служб должно быть "все необходимое для организации их работы".

"И прошу вас по мере наращивания этих объемов производства мне регулярно об этом докладывать", - поручил президент.