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Восемь российских компаний подали заявки на поставку нефти в Белоруссию на II квартал

Договоренностей по финансовым условиям пока нет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Восемь российских нефтяных компаний подали заявки на поставку нефти на белорусские НПЗ на второй квартал, но договоренностей по финансовым условиям пока нет, сказал ТАСС источник в отрасли, знакомый с ходом переговоров.

"Заявки на второй квартал поданы, и там все восемь компаний, что всегда и поставляли. В этом нет ничего необычного, компании подают заявки каждый квартал. И если нет договоренностей по цене, то они просто гасятся", - пояснил он. А окончательных решений по цене поставок пока нет, знает он. Информацию о том, что российские компании согласились предоставить Минску скидку, он назвал "не совсем точной". "Там действительно все близится к финалу, но окончательной формулы цены еще нет", - сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что российские нефтяники договорились с Белоруссией об условиях возобновления поставок сырья с 1 апреля 2020 года. По их данным, скидка для белорусских НПЗ вырастет на $12 - до $15,7 на тонну.

Российские компании прекратили поставки нефти в Белоруссию с января 2020 года, так как Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия. Поставки нефти для белорусских НПЗ не прекращал только "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Теги
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