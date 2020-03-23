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Минтранс прорабатывает вопрос продления срока службы бортовых устройств для "Платона"

Планируется продлить срок службы бортовых устройств на три месяца с возможностью пролонгации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ прорабатывает вопрос продления срока службы бортовых устройств для системы по взиманию платы за проезд большегрузов "Платон" на три месяца с возможностью пролонгации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Вопрос прорабатывается", - сообщили в Минтрансе.

В пресс-службе "РТ - Инвест транспортные системы" (РТИТС, оператор "Платона") в свою очередь подтвердили, что уже получили соответствующее поручение от Росавтодора.

Оплата в счет возмещения вреда дорожному полотну большегрузами в системе "Платон" может производиться с помощью маршрутной карты в ручном режиме или же через бортовое устройство автоматически. Оно устанавливается в кабине грузовика и автономно передает данные о местонахождении автомобиля. В итоге на основе этих данных формируется плата для перечисления в федеральный бюджет через госсистему "Платон".

"Бортовые устройства не являются обязательным и единственным способом внесения платы", - уточнили в РТИТС.

Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство решило не приостанавливать работу "Платона" на фоне эпидемии коронавируса. Однако на совещании было принято решение продлить срок службы бортовых устройств, с которых оплачивается проезд, на три месяца с возможностью пролонгации.

По словам гендиректора РТИС Антона Замкова, решение правительства об увеличении срока службы бортовых устройств позволит обеспечить безопасность грузоперевозчиков и более 700 сотрудников, а также хотя бы частично ввести карантин в 138 центрах обслуживания пользователей. Речь идет о том, что в компании проводится плановый обмен бортовых устройств, в период с марта по июнь перевозчикам необходимо выдать более 150 тыс. устройств. Все сервисы системы доступны онлайн, но для получения бортового устройства перевозчикам, в том числе и иностранным, необходимо прийти в центр обслуживания, уточнил он.

О системе "Платон"

Система "Платон", по которой взимается плата за передвижение большегрузных автомобилей, действует с ноября 2015 года. Она призвана компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры.

Сейчас в системе зарегистрировано более 556 тыс. перевозчиков. Сборы за время работы системы достигли 100 млрд рублей.

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