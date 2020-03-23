Reuters: министры финансов G7 обсудят ситуацию вокруг коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Министры финансов и главы центробанков стран Группы семи планируют 24 марта в формате видеоконференции обсудить усилия по борьбе со вспышкой нового коронавируса. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

По его данным, по итогам беседы, как ожидается, будет опубликовано совместное заявление.

20 марта пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир сообщил, что президент США Дональд Трамп из-за коронавируса решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит пройдет в формате видеоконференции. 16 марта лидеры Группы семи уже провели встречу таким образом, в ходе которой обсудили возможность отмены летней Олимпиады в Токио.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус ранее сообщила, что встреча глав внешнеполитических ведомств "семерки", запланированная на 24-25 марта в Питтсбурге, в рамках мер, предпринимаемых против распространения нового коронавируса, также пройдет в формате видеоконференции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее заболевание распространилось на более чем 150 стран и было признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 470 человек.