Минэнерго США объявило финалистов конкурса по инновациям в солнечной энергетике

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США опубликовало список групп участников, прошедших во второй раунд программы по разработке инновационных решений в солнечной энергетике. Финалисты получат возможность внедрить передовые аналитические решения на практике и использовать ресурсы национальных лабораторий, сообщается на сайте министерства.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить как можно большее число американцев надежным доступом к энергоресурсам по разумным ценам. Участники конкурса займутся исследованием и внедрением масштабируемых инновационных решений, которые позволят повысить эффективность процессов в солнечной энергетике по всей стране", - сказал помощник секретаря управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Дэниел Р. Симмонс.

Среди участников команд финалистов - исследователи из университетов, представители промышленности и некоммерческие организаций, заинтересованные в поиске возможностей снижения стоимости солнечной энергии и оптимизации процессов в отрасли. Для проведения расчетов и внедрения цифровых решений участники получат доступ к ресурсам нескольких национальных лабораторий, которые предоставят командам поддержку для сбора и обработки данных, анализа и моделирования.

В число реализуемых проектов входят инициативы по снижению стоимости генерирования и хранения солнечной энергии, повышения уровня устойчивости энергетических систем и определения наиболее эффективных методов размещения и установки электростанций в сельской местности.

Команды финалистов получат прямое финансирование в размере до $125 тыс. Раунд завершится весной 2021 года.