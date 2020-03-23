Число покупок в московских аптеках за неделю выросло на 19%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Число покупок в московских и петербургских аптеках 16 - 22 марта выросло на 19 и 3% соответственно, говорится в исследовании IT-компании "Эвотор". Аналитики сравнили количество покупок (чеков) в торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга за период с 16 по 22 марта с предыдущей неделей (9 - 15 марта).

"В московских аптеках число покупок за неделю выросло на 19%, а средний чек на 4% - до 1406 рублей. Количество покупок в аптеках в Санкт-Петербурге за неделю выросло на 3%, средний чек на 50% - до 1748 рублей", - отмечают аналитики.

Эксперты также проанализировали покупательскую динамику в московских обувных магазинах, где число покупок упало на 35%, а средний чек снизился на 2% - до 2433 рублей. В Санкт-Петербурге количество покупателей в магазинах обуви сократилось на 5%, средний чек на 18% - до 1653 рублей.

В магазинах одежды в Москве количество покупок уменьшилось, по данным "Эвотор", на 27%, а средний чек уменьшился на 12% - до 3167 рублей. В Санкт-Петербурге число чеков уменьшилось на 24%, а средний чек на 6% - до 2164 рублей.

В московских салонах красоты число клиентов сократилось на 19%, средний чек вырос на 6% - до 3061 рубля. В Санкт-Петербурге количество покупок уменьшилось на 16%, а средний чек вырос на 5% - до 2347 рублей. В спа и массажных салонах в Москве количество покупок упало на 41%, а средний чек вырос на 4% - до 3574 рублей. В Санкт-Петербурге число чеков уменьшилось на 32%, а средний чек снизился на 8% - до 3125 рублей.