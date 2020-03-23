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Пакет мер по поддержке экономики снова не прошел процедурное голосование в Сенате США

Пакет мер объемом более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Дополнительный пакет экономических мер, направленных на преодоление последствий вспышки нового коронавируса, в понедельник вновь не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Для перехода к следующей стадии рассмотрения законопроекта - финальным дебатам - необходима поддержка по меньшей мере 60 сенаторов, однако в понедельник за это высказались менее 50 законодателей.

В воскресенье законопроект также не прошел процедурное голосование из-за несогласия демократов с частью плана.

Пакет мер объемом, как ожидается, более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере $1 тыс. и более на человека.

Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения коронавирусом и 499 случаев смерти. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

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