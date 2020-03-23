ЦБ вводит временные послабления для участников финансового рынка

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), направленные на снижение влияния вспышки нового коронавируса. С деталями письма, направленного участникам рынка коллективных инвестиций в ответ на обращение Национальной финансовой ассоциации (НФА), ознакомился ТАСС.

"Банк России предоставляет право участникам рынка коллективных инвестиций, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года", - говорится в документе.

Кроме того, ЦБ приостанавливает инспекционные проверки, завершение которых было запланировано после 31 марта, и переносит их на период после 1 июля 2020 года. Также до 1 июля приостановлены контактные мероприятия превентивного поведенческого надзора. Срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера увеличен до одного месяца. Также ограничено применение административных наказаний в отношении участников рынка или их должностных лиц.

Регулятор не будет принимать меры в области обеспечения защиты информации при организации участниками рынка дистанционной работы сотрудников, кроме случаев, когда осуществление деятельности с использованием удаленного доступа невозможно.

"Банк России будет воздерживаться от применения мер в отношении участников рынка коллективных инвестиций в части требований нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при организации дистанционной работы сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного доступа сотрудников", - сообщается в письме.

Другие послабления

До 1 января 2021 года ЦБ не будет принимать меры в отношении НПФ при обнаружении недостаточности активов, возникшей исключительно в результате рыночных факторов. До 30 июня 2020 года - за непредоставление участниками рынка по формам надзорной и бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением некоторых форм отчетности.

Кроме того, регулятор откладывает до 1 января 2021 года вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов с возможностью переноса срока на более позднюю дату. До 1 июля 2021 года переносится очередное снижение концентрационных лимитов, установленных для инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов и активов инвестиционных фондов.

"Кроме того, для поддержания доступности ипотечного кредитования на постоянной основе будет выделен отдельный 5% лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием, соответствующие установленным Советом директоров Банка России требованиям к уровню кредитного рейтинга. Одновременно такие облигации будут исключены из 10% лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования к размещению средств пенсионных резервов", - говорится в документе.

Просьбы финансистов

Ранее в понедельник Национальная финансовая ассоциация (НФА) направила в ЦБ РФ предложения о введении временных послаблений некоторых регуляторных норм из-за трудностей их выполнения, связанными с переходом сотрудников компаний на удаленную работу.

В связи с тем, что участники финансового рынка для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и ввиду введения карантинных мер вынуждены массово переводить своих работников на дистанционный способ работы, риски неисполнения или несвоевременного исполнения отдельных требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" неизбежно увеличиваются, говорится в одном из двух писем НФА.

В НФА также попросили дать разъяснения относительно случаев неисполнения отдельных требований идентификации клиентов по независящим от участников финансового рынка или их клиентов причинам. В СРО также попросили дать разъяснения по возможным послаблениям в части выполнения участниками финансового рынка требований базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемых организаций с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и принимаемыми мерами как непосредственно самими участниками финансового рынка, так и возможными мерами властей.