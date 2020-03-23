Минвостокразвития совместно с регионами определит меры по развитию туризма в Арктике

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с Ростуризмом и властями северных регионов определит перечень приоритетных мер по развитию туризма, которые будут включены в стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении министерства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики провело всесторонний анализ туристических возможностей всех территорий Арктической зоны России и совместно с Федеральным агентством по туризму и властями арктических регионов рассчитывает определиться с приоритетными направлениями работы в сфере развития туризма, которые могут быть включены в Стратегию развития Арктической зоны РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект перечня предложений уже сформирован. Он включает меры по повышению транспортной доступности арктических регионов, развитию круизного судоходства, стимулированию инвестиций в отрасль, снятию ряда ограничений для иностранцев. Кроме того, для каждой территории в документе определены приоритетные туристические зоны, развитие которых в краткосрочной перспективе позволит серьезно нарастить турпоток.

Согласно данным Минвостокразвития, российская Арктика занимает четвертое место по востребованности у туристов среди северных территорий мира, уступая Северной Норвегии, Исландии и Аляске. В 2019 году территории Арктической зоны РФ посетили 1,17 млн туристов - на 5% больше, чем в предыдущем году.

Самым популярным в России северным регионом является Мурманская область, на долю которой приходится до 40% туристов в российской Арктике. На Архангельскую область приходится 18% турпотока, на Карелию и Ямало-Ненецкий автономный округ - по 15%.