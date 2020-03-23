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Аптеки готовы реализовывать маски почти без наценки

В РААС относятся с уважением к решению Минпромторга в первую очередь обеспечить масками органы здравоохранения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, генеральный директор сети социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев заявил, что аптеки готовы продавать медицинские маски, если получат их по программе Минпромторга РФ, с минимальной наценкой.

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"В случае если нам предоставят маски, мы готовы реализовывать их без наценки с определенным ограничением в руки, естественно. Может быть, с условной наценкой, чтобы не было проблем с налоговой", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Нифантьев подчеркнул, что в РААС относятся с уважением к решению Минпромторга в первую очередь обеспечить масками органы здравоохранения.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство медицинских масок в РФ в первой половине апреля достигнет 5 млн в сутки. В первую очередь Минпромторг рассчитывает обеспечить масками систему здравоохранения и аптечные сети.

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